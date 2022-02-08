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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не разделяют позицию американского лидера Джо Байдена относительно нашей страны. Политики стараются снять напряженность вокруг Украины и найти более дипломатичный подход к России. К такому выводу пришел бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вайхерт.
Своим видением ситуации он поделился в интервью британскому таблоиду Express. Аналитик прокомментировал переговоры глав государств, которые состоялись в понедельник, 7 февраля. Напомним, пока Макрон встречался в Кремле с Путиным, Шольц направился в Белый дом для беседы с Байденом.
"Европейские лидеры, похоже, проявляют дипломатический подход к России" – пишет Express.
Эксперт по геополитике уверен, что ни Париж, ни Берлин не хотят стать "прифронтовыми территориями" в вопросе противостояния Москвы и Вашингтона относительно Киева. Он заявил, что в Европе опасаются возобновления Холодной войны между двумя мировыми державами.
Более того, нежелание Макрона и Шольца поддерживать риторику Байдена связано также с энергетической зависимостью от России. Наша страна поставляет Франции и Германии газ, напоминает аналитик.
Он подчеркнул, что по итогу Париж и Берлин могут просто "кинуть" США, если Вашингтон усилит противостояние с Москвой. В этом случае европейские государства откажутся от дальнейшей поддержки Украины.
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