Франция и Германия готовы "кинуть" США ради России - Express

Франция и Германия готовы "кинуть" США ради России - Express
Джо Байден. Фото: / www.globallookpress.com
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Риторика Байдена может навредить Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не разделяют позицию американского лидера Джо Байдена относительно нашей страны. Политики стараются снять напряженность вокруг Украины и найти более дипломатичный подход к России. К такому выводу пришел бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вайхерт.

Своим видением ситуации он поделился в интервью британскому таблоиду Express. Аналитик прокомментировал переговоры глав государств, которые состоялись в понедельник, 7 февраля. Напомним, пока Макрон встречался в Кремле с Путиным, Шольц направился в Белый дом для беседы с Байденом.

"Европейские лидеры, похоже, проявляют дипломатический подход к России" – пишет Express.

Эксперт по геополитике уверен, что ни Париж, ни Берлин не хотят стать "прифронтовыми территориями" в вопросе противостояния Москвы и Вашингтона относительно Киева. Он заявил, что в Европе опасаются возобновления Холодной войны между двумя мировыми державами.

Более того, нежелание Макрона и Шольца поддерживать риторику Байдена связано также с энергетической зависимостью от России. Наша страна поставляет Франции и Германии газ, напоминает аналитик.

Он подчеркнул, что по итогу Париж и Берлин могут просто "кинуть" США, если Вашингтон усилит противостояние с Москвой. В этом случае европейские государства откажутся от дальнейшей поддержки Украины.

Ранее в Незалежной назвали условие краха США. 

Источник: Express ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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