Для продолжения прокачки нашего голубого топлива по ГТСУ необходимы два условия

Россия продолжит поставки газа через украинскую ГТС после 2024 года, когда заканчивается контракт, при наличии спроса и рентабельности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Российский лидер заметил, что Москва готова и после 2024 г. прокачивать наше голубое топливо потребителям в Европе по старому маршруту Уренгой-Помары-Ужгород.

"Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских партнеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", – цитирует "КП" главу РФ.

Кроме того, Путин затронул тему запуска "Северного потока-2". Владимир Владимирович в очередной раз объявил, что новый балтийский трубопровод является коммерческим проектом и в нем нет "политической окраски". По его словам, труба должна укрепить энергетическую безопасность в Европе.

А вот Шольц ушел от ответа журналиста по поводу того, будет ли Запад вводить санкции против "СП-2" в случае мифического "вторжения" России в Незалежную.

"Мы обязаны обеспечить транзит газа в Европу – через Украину, Белоруссию и Польшу, по "Северному потоку-1". Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта", – приводит слова немецкого канцлера издание EADaily.

По его мнению, всем ясно, что в случае войны, последствия будут масштабные. Шольц отметил, что дальнейшие шаги – то ли Германии, то ли ЕС, он не уточнил – уже известны. А чтобы избежать вооруженного конфликта, немец призвал прекратить "указывать друг на друга пальцем".

