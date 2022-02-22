Зеленский потребовал от Запада полной остановки "Северного потока - 2"

Зеленский потребовал от Запада полной остановки "Северного потока - 2"
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Президент настаивает на срочных мерах со стороны авторов "юридической агрессии"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в санкционные меры в отношении Российской Федерации должно входить полное прекращение эксплуатации "Северного потока – 2". Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, 22 февраля, по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом в Киеве.

Указанные меры, считает украинский лидер, крайне необходимы в отношении Москвы после признания донбасских республик.

"Мы выражаем согласие с необходимостью срочного введения санкционных мер за очередной акт агрессии в отношении Украины. Они должны подразумевать полную остановку "Северного потока – 2", – высказался Зеленский.

Вместе с тем президент сделал несколько предложений по теме возможного разрыва дипломатических связей с соседями, указав, что ему пришел соответствующий запрос от украинского МИД.

"Сразу после пресс-конференции сейчас буду работать над вопросом. И не только над ним, а над мерами по вопросам эскалации со стороны России", – заявил Зеленский.

Лидер назвал действия Кремля "юридической агрессией", дающей возможность российской стороне для эскалации конфликта в регионе.

На тему остановки "Северного потока – 2" высказался и глава австрийского правительства Карл Нехаммер, заявивший, что новый "санкционный режим" Запада против РФ должен однозначно затронуть газопровод. 

Тем временем в "Слуге народа" заявили, что Верховная рада может рассмотреть вопрос о введении военного положения на территории Донбасса, подконтрольного официальному Киеву. В таком случае парламент примет абсолютно правильное решение, нацеленное на защиту государственного суверенитета, уверен депутат Рады Егор Чернев.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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