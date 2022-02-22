Запад определился с ответом за признание суверенитета Донбасса

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин принял решение о приостановке проекта российского газопровода "Северный поток – 2". По словам главы федерального правительства ФРГ, в текущих условиях процесс утверждения не представляется возможным.

Как отмечает источник, принятые меры Берлин называет "ответом на действия Российской Федерации" в отношении Украины.

"Сегодня обратился с просьбой к федеральному министерству экономики с отзывом у Федерального сетевого агентства доклада по обеспечению энергобезопасности. Сейчас это звучит как технический момент, но на деле это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода А без этой сертификации "Северный поток – 2" не может быть запущен в эксплуатацию", – отметил канцлер, выступая в Берлине.

Шольц также отметил, что даст соответствующие указания Министерству экономики ФРГ, пояснив, что кабинет министов решил "пересмотреть" решение о сертификации Газопровода в свете недавних событий – они связаны с признанием Россией Донецкой и Луганской народной республик.

"Это, безусловно, потребует времени, если так можно выразиться", – сказал он.

Канцлер, однако, указал, что решение о приостановке "Северного потока – 2" – лишь один конкретный шаг, за которым могут последовать дальнейшие меры. Однако пока что Берлин рассматривает определенный шаг в отношении Кремля.

Несмотря на ситуацию вокруг Украины, канцлер призвал Российскую Федерацию и Запад продолжать переговоры, отметив, что крайне важно принимать меры и находить пути для предотвращения деэскалации в регионе, которая может привести к полной катастрофе".

Ранее приостановки "Северного потока - 2" требовал от Запада президент Украины Владимир Зеленский, заявившим, что Кремлб

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в санкционные меры в отношении Российской Федерации должно входить полное прекращение эксплуатации "Северного потока – 2". Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, 22 февраля, по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом в Киеве.

Указанные меры, считает украинский лидер, крайне необходимы в отношении Москвы после признания донбасских республик.



