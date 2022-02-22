Россияне считают, что экс-президент слишком занизил цифру будущей стоимости голубого топлива на континенте без запуска "Северного потока-2"

Отказ Берлина от сертификации "Северного потока-2" в знак "наказания" России за признание независимости ДНР и ЛНР от Киева бумерангом ударит по самой Европе – цены на газ на континенте взлетят до €2 тыс за тыс. кубометров. Об этом предупредил европейцев зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в "Твиттере".

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" – написал экс-президент.

В комментариях под этим сообщением на РИА "Новости" пользователи предположили, что Дмитрий Анатольевич еще слишком "пожалел" жителей Старого света. Реальность, на самом деле, будет более болезненной с учетом того, что запасы сырья в ПГХ иссякают и скоро придется закупать голубое топливо на спотовых рынках к следующей зиме. Более того, читатели считают, что Западу нужно набраться смелости и закупорить другие наши трубопроводы.



Орфография и пунктуация сохранены оригиналов.

"Оптимист, однако...", "Бери выше, Дима", "Я бы сказал и 3 тыс евро будет стоит", "И не будем на этом останавливаться", "Эх, а Украинскую ГТС в свете последних событий и учитывая её состояние использовать опасно. Я бы перекрыл её от греха подальше", "А если ещё и через украину прокачка встанет в связи разрывом дипотношений, то будет по 10000", "Сами себе на хвост наступили", "Сертификация и так до июня приостановлена, что там Шольц в феврале останавливает?".

Напомним, ранее во вторник, 22 февраля, Минэкономики Германии по поручению главы кабмина отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "СП-2". Как пояснил руководитель ведомства Робер Хабек, геополитическая ситуация и обстановка на топливном рынке требуют новой оценки, в связи с чем возникла необходимость написать свежий документ.

Сам Шольц сообщил, что нужно сделать все необходимое, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода.

