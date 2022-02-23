Европа продолжает закручивать гайки

Немецкий министр экономики Роберт Хабек сообщил о новом ударе по России, который готовит его страна.

Немецкая сторона заявила, что "Северный поток – 2" могут окончательно заморозить.

"Это тоже может произойти",

– отметил Хабек.



Сейчас, по словам министра, Берлин обсуждает этот вопрос с другими европейскими странами и США.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" на фоне признания Россией суверенитета ЛДНР. Накануне, 22 февраля, полной остановки российского газопровода потребовал и глава Незалежной Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости срочных санкций против Москвы на фоне решения президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Отметим, что Москва не раз подчеркивала, что "Северный поток – 2" – это исключительно коммерческий проект и запуск его – в интересах европейских стран. Также в Кремле неоднократно призывали Запад прекратить политизировать строительство газопровода.