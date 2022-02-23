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Немецкий министр экономики Роберт Хабек сообщил о новом ударе по России, который готовит его страна.
Немецкая сторона заявила, что "Северный поток – 2" могут окончательно заморозить.
"Это тоже может произойти",
– отметил Хабек.
Сейчас, по словам министра, Берлин обсуждает этот вопрос с другими европейскими странами и США.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил об остановке сертификации "Северного потока – 2" на фоне признания Россией суверенитета ЛДНР. Накануне, 22 февраля, полной остановки российского газопровода потребовал и глава Незалежной Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости срочных санкций против Москвы на фоне решения президента РФ Владимира Путина по Донбассу.
Отметим, что Москва не раз подчеркивала, что "Северный поток – 2" – это исключительно коммерческий проект и запуск его – в интересах европейских стран. Также в Кремле неоднократно призывали Запад прекратить политизировать строительство газопровода.
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