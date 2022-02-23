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Американский президент Джо Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя.
Рестрикции будут действовать в отношении Nord Stream 2 AG и управляющего директора Маттиаса Варнига.
По словам Байдена, США готовы и к дальнейшим шагам, если ситуация вокруг Украины обострится.
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