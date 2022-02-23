В США готовятся к дальнейшим шагам в случае эскалации ситуации на Украине

Американский президент Джо Байден распорядился ввести санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя.

Рестрикции будут действовать в отношении Nord Stream 2 AG и управляющего директора Маттиаса Варнига.

По словам Байдена, США готовы и к дальнейшим шагам, если ситуация вокруг Украины обострится.