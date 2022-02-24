Германия отказывается от реализации "Северного потока – 2"

Германия отказывается от реализации "Северного потока – 2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
В среднесрочной перспективе запуска проекта не состоится

Запуск "Северного потока – 2" невозможен. Об этом заявил прямом эфире телеканала ARD министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе реализация проекта не состоится.

Он призвал Россию освободить Украину, вернуть ей самостоятельность и свободу. Только после этого торговые отношения с Москвой могут быть вновь нормализованы, подчеркнул Хабек.

Поводом для столь резкой риторики немецких властей стало объявление Владимиром Путиным о начале военной операции на Украине с целью ее "демилитаризации и денафикации". В обращении к россиянам утром 24 февраля глава российского государства заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, поскольку народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

В рамках проводимой спецоперации Вооруженные силы РФ высокоточными средствами поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию Вооруженных сил Украины.

Днем ранее о введении санкций против компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG объявил американский президент Джо Байден. Также о приостановке сертификации проекта "Северный поток – 2" 22 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Кабинет министров решил пересмотреть решение о сертификации газопровода в свете недавних событий – признанием Россией Донецкой и Луганской народной республик.

Источник: ARD ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА
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