Компания не намерена взаимодействовать с российскими партнерами

Британско-нидерландская компания Shell приняла решение о выходе из совместных проектов с российским "Газпромом", а также "Газпром нефтью". Аналогичное решение распространилось на проект "Сахалин-2". Компания также отказалась от дальнейшего участия в "Северном потоке – 2".

Совет директоров нефтегазового гиганта заявил о намерении выйти из совместных предприятий с российской компанией. Гигант отказался от доли в 27,5% в заводе "Сахалин-2" по производству СПГ.

Компания также отказалась от своей 50-процентной доли в "Салым Петролеум", говорится в сообщении.