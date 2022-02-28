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Британско-нидерландская компания Shell приняла решение о выходе из совместных проектов с российским "Газпромом", а также "Газпром нефтью". Аналогичное решение распространилось на проект "Сахалин-2". Компания также отказалась от дальнейшего участия в "Северном потоке – 2".
Совет директоров нефтегазового гиганта заявил о намерении выйти из совместных предприятий с российской компанией. Гигант отказался от доли в 27,5% в заводе "Сахалин-2" по производству СПГ.
Компания также отказалась от своей 50-процентной доли в "Салым Петролеум", говорится в сообщении.
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