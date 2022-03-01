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Компания Nord Stream 2 AG заявила о возможности банкротства из-за санкций. Есть вероятность, что она подаст соответствующее заявление.
Компания из Швейцарии, которая принимала участие в строительстве "Северного потока – 2", объявила о таком решении в связи с санкциями, которые США наложили на нее еще до того, как началась спецоперация в Донбассе.
Сейчас компания пытается решить проблемы до истечения срока, который установлен санкциями США. В противном случае другие организации должны будут прекратить с Nord Stream 2 AG все сотрудничество.
Ранее стало известно о том, что европейская компания Shell не будет сотрудничать с "Северным потоком – 2". Помимо этого, она отказалась от работы со всеми партнерами из России.
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