Оператор "Северного потока - 2" рассматривает возможность банкротства - СМИ

Причиной этого являются санкции США

Компания Nord Stream 2 AG  заявила о возможности банкротства из-за санкций. Есть вероятность, что она подаст соответствующее заявление.  

Компания из Швейцарии, которая принимала участие в строительстве "Северного потока – 2", объявила о таком решении в связи с санкциями, которые США наложили на нее еще до того, как началась спецоперация в Донбассе.

Сейчас компания пытается решить проблемы до истечения срока, который установлен санкциями США. В противном случае другие организации должны будут прекратить с Nord Stream 2 AG все сотрудничество. 

Ранее стало известно о том, что европейская компания Shell не будет сотрудничать с "Северным потоком – 2". Помимо этого, она отказалась от работы со всеми партнерами из России. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине

Надеяться в этом вопросе решили на Бога

Лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России - Politico

Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей