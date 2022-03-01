Эксперт оценил шансы возникновения дефолта в России

Эксперт оценил шансы возникновения дефолта в России
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экономист перечислил денежные запасы страны и объяснил ситуацию

Россия обладает достаточным количеством резервов, поэтому вероятность дефолта по государственному долгу сейчас достаточно низкая. Об этом заявил первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович. 

По словам эксперта, 48,6% золотовалютных резервов России размещены в странах, которые ввели против нас санкции. Однако даже если не брать в расчет эти активы, в фонде по-прежнему остается достаточное количество средств, передает "МИР24"

Общий долг государственного долга в то же время составляет примерно 21 триллион рублей, это 15,8% ВВП. Несмотря на частичную блокировку объемов резервов со стороны Запада, Россия располагает их значительной долей. 

Так, на ВЭБ.РФ размещаются 530,6 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и "Газпромбанка" – 138,434 млрд рублей. Также на отдельных счетах по учету средств фонда в ЦБ России – 226,7 млрд китайских юаней, 405,7 тысяч кг золота в обезличенной форме, и 266,1 млн рублей. 

Помимо этого, Россия располагает ресурсами на казначейских счетах в виде свободных остатков, а также в резервном фонде правительства. Все эти данные позволяют сделать вывод, что вероятность дефолта в России крайне низкая. 

Накануне эксперты рассказали о том, что ждет россиян после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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