Стоимость некоторых ценных бумаг снизилась на 58%

В понедельник, 28 февраля, ценные бумаги российских компаний продемонстировали снижение стоимости после открытия торгов на одной из страйших и крупнейших в мире фондовых бирж.

Отрицательный результат акции отечствнных предприятий сегодня показали в Лондоне. По данным телеграмм-канала "Раньше всех. Ну почти", лидером антирейтинга стал "Норильский Никиль".

Компания потеряла на бирже более 58% от стоимости своих акций. На втором месте – "Новатек". Его ценные бумаги потеряли порядка 54% цены после открытия торгов.

Отметим, что несьтабильная ситуация на бирже может быть связана с рядом экономических ограничений, введеных против России на фоне спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Кстати, сенатор Андрей Клишас уверен, что санкции США и Евросоюза обернутся для них же негативными последствиями.