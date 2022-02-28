Санкции против России обернутся для Запада катастрофой - Клишас

Санкции против России обернутся для Запада катастрофой - Клишас
Андрей Клишас. Фото: Federation Council of Russia /via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Ограничения ударят по США и Евросоюзу

Попытка Брюсселя и Вашингтона оказать давление на Москву обернется для них негативными последствиями. Антироссийские санкции уже ударили по правовым институтам западных стран. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.

В интервью РИА Новости сенатор подчеркнул, что правовые институты США и Евросоюза складывались годами, а теперь их практически не существует. По мнению политика, это обернется для Запада катастрофическими последствиями.

Клишас уверен, что Вашингтон и Брюссель в скором времени начнут пожинать плоды своих решений, направленных против нашей страны. Он отметил, что сегодня ни в США, ни в Евросоюзе больше не работают важнейшие институты, защищающие право собственности, а также капитал и инвестиции.

По словам члена верхней палаты российского парламента, санкционная политика западных стран по отношению к Москве имеет разрушительный потенциал для их собственных правовых систем.

Напомним, США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели против нашей страны ряд серьезных ограничений после того, как Россия признала независимость молодых республик Донбасса, а также начала специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. Санкции коснулись всех сфер жизни россиян, ограничив работу банков, транспортное сообщение, оформление зарубежных виз и вещание СМИ.

Более подробно о санкциях, введенных западными странами против России, читайте в материале "Утра". 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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