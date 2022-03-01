Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы

Западных поборников демократии совершенно не устроило решение российского лидера Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР, а также готовность нашей страны защитить суверенитет молодых республик Донбасса. Против Москвы начали вводить санкции, усиление которых может обернуться негативными последствиями для их авторов.

Аналитики американского издания Politico полагают, что президент США Джо Байден и его европейские союзники аккуратно обходят стороной ключевые российские сектора. Действительно, на нашу страну сегодня оказывается давление со стороны западных стран, однако важнейшие отрасли не затронуты.

Причина такого решения – страх потерять власть на фоне серьезных акций протестов. Эксперты уверены, что к негативным последствиям для лидеров Евросоюза могут привести санкции в отношении энергетического сектора России.

"Этот шаг спровоцирует энергетический кризис, который подорвет их собственную экономику и поставит под угрозу власть", – пишет Politico.

Фактически Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы. Авторы статьи отметили, что США как ведущий производитель нефти и газа не может ограничить экспорт российских углеводородов, потому что это приведет к резкому росту цен на американские энергоресурсы, что в свою очередь не устроит Европу, которая, по данным издания, закупает у нашей страны 40% голубого топлива и 25% сырой нефти.

Аналитики подчеркнули, что США потребуется около десяти лет, чтобы заменить Россию на европейском рынке энергоресурсов. По их мнению, последствия экономического давления на Москву сегодня попросту могут поставить Брюссель и Вашингтон в тупик.

Авторы статьи со ссылкой на исследование инвестиционной компании BCA Research подчеркнули, что американцы не откажутся от санкций, однако они не смогут остановить экспорт нефти и газа из России. Дальнейшие ограничения приведут лишь к рецессии в европейской экономике, что, по мнению экспертов, повлияет на развитие полномасштабного энергетического кризиса.

Кстати, сенатор Андрей Клишас не сомневается, что санкции против России обернутся для Запада катастрофой.