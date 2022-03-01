Ограничения не коснутся всей страны

Появились подробности нашумевшей истории об отключении нашей страны от глобальной системы баковских рассчетов. Базирующаяся в Бельгии компания Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) сделала соответствующее заявление.

Там подтвердили, что ограничения не коснутся всей России. Однако некоторые банки, действительно, могут пострадать. Речь идет об отечественных кредитных учреждениях, попавших в санкционые списки западных стран.

Напомним, ограничения против нашей страны ввели Евросоюз, США, Канада, Великобритания, а также ряд сочувствующих им стран. Полный перечень отечественных банков, оказавшихшся под давлением Запада, приведен в специальном материале "Утра". Известно, что некоторые из них не смогут также работать с платежными системами Apple Pay и Google Pay.

На данный момент санкции против финансовых компаний России еще не реализованы. SWIFT проводит необходимые консультации с органами власти. В глобальной компании подчеркнули, что специалисты еще не получили юридические инструкции.

Напомним, Вашингтон и Брюссель решили оказать давление на Москву после того, как российский лидер Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, а также приказал начать специальную военную операцию по защите их суверенитета от украинских националистов. Естественно, это не устроило западных политиков, которые играют первую скрипку в правительстве Владимира Зеленского.

Кстати, в силу проблем с банковскими рассчетами возникли трудности и в сфере шоу-бизнеса. Некоторые западные звезды отменили свои концерты в России из-за невозможности органипзовать продажу билетов.