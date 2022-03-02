Запад вводит ограничения весьма избирательно

Вашингтон и Брюссель ополчились против Москвы после того, как российский лидер Владимир Путин принял решение признать независимость ДНР и ЛНР и начать специальную военную операцию по их защите. Запад вводит санкции против нашей страны якобы для защиты Украины, однако, действует весьма избирательно.



К такому выводу пришли аналитики ведущего португальского политического издания Visao. Они подчеркнули, что нежелание Евросоюза оказать давление на энергетическую отрасль России – один из главных источников доходов нашей страны – связано с зависимостью Брюсселя от Москвы.

Авторы статьи обратили внимание, что Запад ввел санкции против различных сфер отечественной экономики, однако не тронул рынок углеводородов. Более того, Евросоюз за время спецоперации увеличил закупки природного газа у России. Причем, сама Украина как транзитная зона подтверждает рост объема поставок примерно на 40%.

Аналитик Bloomberg полагают, что это связано с более высокой стоимостью сырья, поставляемой другими странами. Эксперты Visao отметили, что наша страна импортирует в Европу порядка 40% всего потребляемого голубого топлива. Всего же газ обеспечивает четверть всей энергии континента.

"Германия, крупнейшая экономика Европы, закупает у России около двух третей всего потребляемого в стране газа", – посчитали в издании.

При этом авторы подчеркнули, что другие страны ЕС находятся в еще большей зависимости от Москвы. Например, Чехия и Латвия на сто процентов обеспечивают себя российским газом, уверены эксперты.

Португальские аналитики подчеркнули, что Евросоюз проявил слабость при введении санкций против нашей страны. По их словам, Брюссель стремится заменить углеводороды возобновляемыми источниками энергии, однако на данный момент их доля составляет всего 18%.

Ранее авторы американского издания Politico заявили, что лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России.