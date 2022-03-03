Дипломату припомнили обещание поддержать Украину

Не секрет, что еще до начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР инициатива была в руках у российских дипломатов, которые приложили максимум усилий, чтобы договориться с США и НАТО о гарантиях безопасности. Увы, безответственные западные политики торпедировали переговорный процесс, чем в значительной мере подставили свою союзницу Украину. Решать проблему пришлось уже военным.

Заместитель главы американского внешнеполитического ведомства Уэнди Шерман на днях в очередной раз подтвердила, что Вашингтон не собирается выполнять "смехотворное" требование Москвы к альянсу. Однако чиновница за свою дерзость нарвалась на критику простых россиян.

"Смехотворные бусы у мадамы, как у старой сороки из мультика, а требования очень даже ничего",

– написал один из читателей РИА Новости. Другие тоже не отказали себе в удовольствии врезать заму госсекретаря США. Дипломату припомнили обещания поддержать Украину, которые Запад, естественно, не сдержал.

"Ваш зелень тоже смеялся, только вот нынче, бледный вид, красные глаза!"

– пошутил еще один пользователь, намекая на главу Незалежной Владимира Зеленского.

Другой читатель подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель не смогли дать Москве гарантии безопасности, поэтому нашей стране пришлось брать их самостоятельно. Второй и вовсе заявил, что американские чиновники попросту "сумасшедшие".

Ранее политолог Евгений Сатановский жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что "злой клоун" поддерживает пособников нацистов.