Возврата к прежнему не будет: Рябков оценил перспективу отношений РФ и Запада

Члены ЕС и НАТО ставят Россию перед сложным выбором

Западное руководство придет к пониманию, что они своими действиями создали хаос в международных отношениях, и начнут предпринимать меры по преодолению кризиса. На это, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, рассчитывают в Москве. Но возврата к прежним отношениям уже не будет, подчеркнул дипломат.

"Запад сам разрушил ту архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая существовала",

– пояснил Сергей Рябков в интервью РБК. По его словам, в перспективе удастся "оттолкнуться от дна", где сейчас находятся отношения РФ с Западом, связи "начнут выправляться". Но для этого потребуется политическая воля западных лидеров, прежде всего США.

Усилия дипломатов в этом направлении могут помочь. Поэтому Москва готова как к переговорам с Вашингтонам по вопросам стратегических вооружений, так и с Киевом по поводу завершения военной спецоперации. Она, по словам Рябкова, будет "доведена до конца". Ранее в Москве пояснили, что цель спецоперации на Украине – демилитаризация и денацификация.

Замминистра иностранных дел РФ также отметил, что некоторые страны-члены НАТО ставят сейчас Россию перед сложным выбором:

"Как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями из целого ряда европейских стран при координирующей роли ЕС",



– указал Рябков.

Ранее США, Германия и другие страны заявили, что не намерены посылать свои войска на Украину, при этом партии летального оружия туда уже поступили. В результате спецоперация затягивается, а страдают от этого, в первую очередь, мирные жители.