Возврата к прежнему не будет: Рябков оценил перспективу отношений РФ и Запада

Возврата к прежнему не будет: Рябков оценил перспективу отношений РФ и Запада
Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжение"Как Наполеон или Гитлер": Лавров рассказал о планирующейся против России войне
Члены ЕС и НАТО ставят Россию перед сложным выбором

Западное руководство придет к пониманию, что они своими действиями создали хаос в международных отношениях, и начнут предпринимать меры по преодолению кризиса. На это, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, рассчитывают в Москве. Но возврата к прежним отношениям уже не будет, подчеркнул дипломат.

"Запад сам разрушил ту архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая существовала",

– пояснил Сергей Рябков в интервью РБК. По его словам, в перспективе удастся "оттолкнуться от дна", где сейчас находятся отношения РФ с Западом, связи "начнут выправляться". Но для этого потребуется политическая воля западных лидеров, прежде всего США.

Усилия дипломатов в этом направлении могут помочь. Поэтому Москва готова как к переговорам с Вашингтонам по вопросам стратегических вооружений, так и с Киевом по поводу завершения военной спецоперации. Она, по словам Рябкова, будет "доведена до конца". Ранее в Москве пояснили, что цель спецоперации на Украине – демилитаризация и денацификация.

Замминистра иностранных дел РФ также отметил, что некоторые страны-члены НАТО ставят сейчас Россию перед сложным выбором:

"Как реагировать на провокационные, вызывающие заходы, связанные, в том числе, с накачкой Киева вооружениями из целого ряда европейских стран при координирующей роли ЕС", 

– указал Рябков.

Ранее США, Германия и другие страны заявили, что не намерены посылать свои войска на Украину, при этом партии летального оружия туда уже поступили. В результате спецоперация затягивается, а страдают от этого, в первую очередь, мирные жители.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей