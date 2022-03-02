Берлин изумил Москву решением накачивать Украину летальным оружием - Лавров

Берлин изумил Москву решением накачивать Украину летальным оружием - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
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Доводы ФРГ на этот счет крайне странные, считает министр

Позиция официального Берлина по ситуации на Украине и поставкам летального оружия изумила политическое руководство России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Госслужащий уточнил, что комментарии некоторых политиков из европейских внешнеполитических ведомств его шокировали. К примеру, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин обязан заняться поставками вооружения на Украину из-за собственной "исторической ответственности".

"Как следует это понимать? Формируются странного рода ассоциации. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что теперь Европейский союз ближе к Украине, чем когда-либо. На что идет намек? Наверное, таков сигнал: пока ты русофоб, фашист и неонацист – все дозволено", – высказался Лавров.

Вместе с тем министр заявил, что намерения российской и украинской сторон провести очередной раунд переговоров говорят, что и Киев, и Москва стремятся к поиску решения конфликта. Однако понятно, что пока участники переговорного процесса лишь на начальном этапе. Учитывая, что стороны согласились на повторную встречу, можно сделать следующий вывод: оба заинтересованы в поиске решений.

В ходе интервью для al-Jazeera лидер российской дипломатии указал, что решимость не допускать кровопролития на территории Украины принята Москвой, исходя из фактов, которые по причине действий Запада представляли для РФ все большую угрозу. Однако свое решение Минобороны определяло собственными доводам, а не планами Запада.

Трансляция событий по спецоперации ВС России на Украине и в Донбассе – в нашем материале.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Афоня
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Европа всегда кого то грбили! Наглосаксы Китай и Индиюю. лягушатники Африку и. т д!Таперя не кого . вот и нацлились на Россию! Тольки Рассея им не по зубам!
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