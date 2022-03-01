Брюссель не оправился от санкционной истерии и пошел дальше

Страны Европейского союза бесперебойно принимают решения о все новых санкционных мерах в отношении Российской Федерации. Однако Брюссель пошел еще дальше: Евросоюз решил снабдить Вооруженные силы Украины летальным оружием, сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

1 марта прошла сессия Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, на которой выступил и министр иностранных дел России. Лидер российской дипломатии назвал решение Европы о поставках вооружения Киеву мерами, которые приняты в "русофобском угаре".

Министр, однако, указал, что для Москвы, в отличие от ЕС, жизнь жителя Луганска или Донецка представляет не меньшую ценность, чем жизнь европейцев или американцев.

Лавров также отметил, что Запад предпочитает не обращать внимание на хаотичные и постоянные нарушения прав человека и его свобод на Украине – в обмен на вассалитет со стороны официального Киева. Действующая администрация Незалежной, считает министр, ведет себя таким образом, чтобы угодить гегемону, а потому с молчаливого одобрения попирает любые права своего собственного населения, культивируя неонацизм.

Таким образом, заявил Лавров, налицо политика "двойных стандартов" со стороны западных государств. Прямую ответственность за нарушения принципов гуманитарного права должны нести Соединенные Штаты с их союзниками – историческим примером тому служат Югославия, Ирак, Ливия и Афганистан.

Ранее глава МИД заявил о неприемлемости размещения ядерного оружия США на территории неядерных стран в Европе: американское оружие необходимо вернуть домой, а связанную с ним инфраструктуру в ЕС – ликвидировать.