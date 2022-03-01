Лавров потребовал убрать ядерное оружие США из Европы

Лавров потребовал убрать ядерное оружие США из Европы
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва призывает Вашингтон вспомнить о своей ответственности в вопросах стратегической стабильности в мире

Размещение ядерных арсеналов США на территории неядерных стран неприемлемо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 1 марта.

Министр указал, что в последнее время Вашингтон взял в привычку устраивать отработку "ядерных миссий" с привлечением к этому стран, не обладающих собственным ядерным оружием. Более того, они работают над сценариями применения ядерного орудия против России. Это неприемлемо, подчеркнул Лавров.

"Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать",  

– указал глава МИД РФ. Он также привел в пример AUKUS – созданное в прошлом году военное партнерство Австралии, Великобритании и США, включающее в себя ядерные технологии. В Москве убеждены, что AUKUS "негативно влияет на режим ядерного нераспространения, причем не только в АТР", передает РИА "Новости".

Именно политика Запада привела к тому, что и в Киеве заговорили о разработке ядерного оружия. Россия, дававшая обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения, не может этого допустить. "Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", – сказал Лавров.

Он призвал США к совместной работе по вопросам стратегической стабильности, а также выразил надежду, что Вашингтон и его союзники присоединятся к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Ранее стало известно, что США намерены выделить более 6 миллиардов долларов на поставку дополнительных вооружений Украине, а также на переброску американских военных подразделений в европейские страны-члены НАТО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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