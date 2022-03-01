США готовы потратить на борьбу с Россией колоссальную сумму

У Украины закончилось оружие, которое ей предоставил Запад. Об этом посол Киева в США Оксана Маркарова сообщила американским сенаторам. Накануне она поставила их в известность, что столица Незалежной может быть захвачена российскими войсками, если США не помогут с поставками нового вооружения.

"Посол Украины в США в понедельник вечером умоляла сенаторов об увеличении военной помощи и наращивании санкций против Москвы",

– передает американское издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Маркарова особенно настаивала на поставках переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger и противотанковых ракет Javelin.

Участники встречи дали понять, что проблем с увеличение военной помощи Украине не будет: Конгресс подпишет любую сумму, которую затребуют на военные цели против России. В этом убеждена член палаты представителей от штата Мичиган Элисса Слоткин.

Накануне Белый дом уже запросил у Конгресса 6,4 млрд долларов для реагирования на украинский кризис. Половина этих денег пойдет Пентагону на переброску тысяч американских военнослужащих в Европу для укрепления безопасности союзников по НАТО.

Издание также сообщает, что 28 февраля в Польшу прибыли украинские пилоты, которых будут обучать управлению современными западными истребителями.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины, уничтожая склады с боеприпасами и военную технику. Накануне под Одессой была ликвидирована база Пентагона. Последние новости о происходящем на Украине – в онлайн-трансляции "Утра".