Бывший комик играет роль, которую ему поручили, а не отстаивает интересы своего государства

Президент Украины Владимир Зеленский нужен Западу как пешка в глобальной стратегической борьбе. На это указал замглавы МИД Сирии Башар Джаафари.

Зеленский не является политиком, поэтому Запад легко использует его в своих интересах. В частности, нынешний глава Украины готов делать выгодные США и союзникам заявления, которые не могут себе позволить серьезные дипломаты и представители традиционных политических структур.

"В этом ключе мы услышали призыв Зеленского исключить Россию из Совета безопасности ООН – словно мы в мультипликационном фильме",

– привел пример Джаафари. В интервью РИА "Новости" он подчеркнул, что СБ ООН был создан странами, победившими фашизм во Второй мировой войне. Он основан на принципах международного взаимопонимания и необходим для сохранения стабильности в мире.

"Если бы в СБ ООН не было России и Китая, представьте, сколько бы войн и интервенций было",

– указал сирийский дипломат.

Он также предупредил, что США для накала обстановки на Украине могут перебросить туда террористов ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ). По его словам, США уже практиковали такое для операций в Афганистане, Буркина-Фасо, Сирии. Для переброски боевиков на украинскую территорию у Вашингтона есть все возможности, передает телеканал "360".

Накануне Зеленский подписал указ, разрешающий с 1 марта 2022 г. безвизовый въезд на Украину всем иностранцам, готовым воевать против России. Из иностранных наемников будет сформирован особый легион, сообщает РБК. Ранее Зеленский также распорядился выпустить из тюрем преступников, имеющих опыт боевых действий, и выдать им оружие. При этом от европейских стран он потребовал немедленного включения Украины в состав Евросоюза и предоставления ей равных прав.