Негативные последствия исключения России из Интерпола объяснил юрист

Негативные последствия исключения России из Интерпола объяснил юрист
Фото: depositphotos.com
продолжениеКиев выпрашивает в Вашингтоне новые ракеты – Politico
Лица, преследуемые в Европе и США, смогут укрыться в РФ

Исключение России из Интерпола приведет к разгулу международной преступности. Чтобы избежать наказания, нарушителям закона будет достаточно просто пересечь границу, пояснил адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее Киев потребовал исключить РФ из Интерпола – Международной организации уголовной полиции. В нее входит более 190 стран, то есть практически весь мир.

"Люди, которые проявляют такую инициативу, даже не представляют, какие последствия будут. Правонарушителей не будут выдавать ни из России, ни в Россию",

– пояснил юрист в комментарии "Секрету фирмы".

Между тем, в Лондоне уже поддержали идею Киева. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель уведомила 28 февраля британский парламент, что Лондон возглавит эти усилия. 

Ранее страны ЕС и их партнеры запретили России использовать свое воздушное пространство, ввели санкции против Центробанка РФ, внесли в черные списки чиновников и руководство страны, включая президента Владимира Путина. Таким образом они проявляют негативное отношение к спецоперации на территории Украины.

В Париже заявили, что Европа начала против Москвы "тотальную войну".

Фоторепортаж
Санкции против Путина и банков: как Запад отреагировал на спецоперацию России
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Секрет фирмы ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине

Надеяться в этом вопросе решили на Бога

Лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России - Politico

Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей