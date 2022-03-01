Лица, преследуемые в Европе и США, смогут укрыться в РФ

Исключение России из Интерпола приведет к разгулу международной преступности. Чтобы избежать наказания, нарушителям закона будет достаточно просто пересечь границу, пояснил адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее Киев потребовал исключить РФ из Интерпола – Международной организации уголовной полиции. В нее входит более 190 стран, то есть практически весь мир.

"Люди, которые проявляют такую инициативу, даже не представляют, какие последствия будут. Правонарушителей не будут выдавать ни из России, ни в Россию",

– пояснил юрист в комментарии "Секрету фирмы".

Между тем, в Лондоне уже поддержали идею Киева. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель уведомила 28 февраля британский парламент, что Лондон возглавит эти усилия.

Ранее страны ЕС и их партнеры запретили России использовать свое воздушное пространство, ввели санкции против Центробанка РФ, внесли в черные списки чиновников и руководство страны, включая президента Владимира Путина. Таким образом они проявляют негативное отношение к спецоперации на территории Украины.

В Париже заявили, что Европа начала против Москвы "тотальную войну".