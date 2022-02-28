Санкции по карточкам и закрытому небу ударят по тем гражданам РФ, которые находятся за пределами страны

Экономист Михаил Хазин назвал оказавшихся за пределами Отечества россиян заложниками западных санкций.

Напомним, на сегодняшний день страны-члены ЕС, ряд других европейских и иных государств закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России в знак наказания Москвы за проводимую ею спецоперацию по демилитаризации Украины и защите ДНР и ЛНР.

Также под западные рестрикции попали крупнейшие российские банки, чьи карты перестанут принимать к оплате за пределами нашей страны.

Хазин указал на возможные последствия такого шага в отношении РФ.



"Если карточки работать перестанут, а самолеты не будут выпускать - люди станут заложниками", – цитирует "ЦарьГрад" экономиста.

Добавим, что Москва зеркально ответила тем странам, которые закрыли свое небо для отечественной авиации. Самолетам 36 государств придется облетать Российскую Федерацию.

Что касается экономических мер, то сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 марта запрещены валютные операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Кроме того, участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать 80% от валютных зачислений из-за границы, полученные с 1 января 2022 года.

