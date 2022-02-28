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Президент России Владимир Путин подписал указ "О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Соответствующий документ обнародован на сайте Кремля в понедельник, 28 февраля.
Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022-го.
Порядок продажи иностранной валюты экспортерами теперь устанавливается Центробанком.
Кроме того, российским резидентам запрещено предоставлять зарубежные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами Российской Федерации.
Отечественные резиденты не смогут осуществлять переводы средств без открытия счета с использованием электронных систем платежа, предоставленных иностранными поставщиками.
"Запретить с 1 марта 2022 года осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа", – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее из-за спецоперации Москвы на территории Украины в целях защиты населения ДНР и ЛНР несколько десятков стран, включая государства-члены ЕС, а также США, Канада, Япония, Австралия и другие ввели против России ряд санкций. Ограничительные меры наложены на российские банки (в том числе ВТБ, Сбербанк, ЦБ), на Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации, ограничен экспорт в РФ высокотехнологичной продукции. Рестрикции наложены в отношении представителей нашего Совбеза и депутатов Госдумы.
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