ФИФА и УЕФА разорвали отношения с Россией

Международный спорт опустил железный занавес

Международная федерация футбола (ФИФА) вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение об отстранении российских команд от участия во всех соревнованиях. Об этом стало известно сегодня, 28 февраля.

В официальном сообщении УЕФА говорится, что международный футбол выражает полную солидарность с пострадавшим на Украине. Президенты обеих футбольных организаций выражают надежду, что ситуация в стране улучшится, а спорт снова станет "вектором единства и мира" между людьми.

Ближайший матч сборной РФ по футболу должен был состояться против Польши 24 марта за выход в финальный этап стыкового турнира ЧМ-2022.

Источник: УЕФА ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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