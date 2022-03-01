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Несмотря на объявленные масштабные антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине, в ЕС заявили, что решили начать против России тотальную экономическую войну. По крайней мере, с таким заявлением выступил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА "Новости".
Он заявил, что противостояние будет развернуто в экономическом и финансовом плане.
"Российский народ расплатится за ее последствия", – сказал он, говоря о спецоперации на Украине.
По его словам, принятые против Москвы европейские санкции вызовут крушение российской экономической системы.
Министр также призвал крупные французские компании прекратить любое сотрудничество с российской стороной.
Подробнее о том, какие меры были приняты на Западе против России с начала военной операции – в материале "Утра".
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