Япония вводит санкции против России и Лукашенко

Ограничения коснутся Центробанка

Стало известно о том, что Япония вводит санкции против Центробанка России. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида. Помимо этого он также заявил о персональных санкциях против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Так Токио выразил солидарность со странами, объявившими о санкциях против Москвы из-за украинской спецоперации.

Напомним, что рестрикции против России уже ввели в США, Канаде, Австралии, Южной Кореи и Сингапуре, а также во всех странах Европы. Подробнее обо всех мерах, принятых на Западе – в материале "Утра". 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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