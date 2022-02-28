Полный перечень всех ограничений - в материале "Утра"

США, Евросоюз и Великобритания довольно резко отреагировали на демократическое решение российского лидера Владимира Путина о признании независимости молодых республик Донбасса. Первый санкционный удар получили сами ДНР и ЛНР. В частности, западные страны договорились, не признавать российские паспорта, выданные на их территории, а также запретили торговые отношения.

Давление Запада на Россию усилилось после начала специальной военной операции на Украине. Недобросовестные политики, годами подталкивающие Киев к конфликту с Москвой, решили возложить всю полноту отвественности именно на нашу страну. В результате под санкциями оказались отечественные юридические и физические лица. Ограничения введены в экономической, политической и общественной сферах жизни.

Ограничения на полеты

Всем российским самолетам, в том числе, частным бортам запрещено входить в воздушное пространство Евросоюза, Британии и Канады. Москва принимает зеркальные меры.

Запрет СМИ

Под ограничения попало и цифровое пространство. Так, ряд европейских стран ограничили вещание некоторых российских телеканалов, в частности, Russia Today и Sputnik. Meta (Facebook) и Google запретили оттечественным СМИ публиковать и монетизировать рекламу на принадлежащих им платформах.

Санкции против спорта

Естественно, Запад не мог не смешать спорт и политику. Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги чемпионов УЕФА. ФИФА запретила проводить матчи под своей эгидой на территории нашей страны. Расматривается вопрос о запрете использования российского флага и гимна. Ведущие отечественные баскетбольные клубы также не смогут больше играть на своих домашних площадках в рамках Евролиги. Отменен сочинский этап "Формулы-1".

Увольнения с постов

Некоторые иностранные граждане оставили свои посты в советах директоров ведущих отечественных компаний, а зарубежные предприятия уже отказываются от российских активов. Так, British Petroleum хочет избавиться от почти 20%-ной доли в "Роснефти".

Визовый отказ

С началом спецоперации Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Международные связи с рядом западных стран тоже накалились. С понедельника, 28 феврали, перестала работать упрощенная система выдачи виз ЕС. А ранее ряд государств ввели полные запреты для россиян на получение виз. Первой с такой инициативой выступила Чехия. Прага уже отозвала послов из Москвы и Минска, а также закрыла генконсульства.

экономические санкции

Конечно, самый сильный удар пришелся на сферу экономики. Под санкции попали отечественные банкки. Меж тем, ЦБ полностью контролилует ситуацию. Важно отметить, что Москва заранее готовилась к негативному развитию событий.

США ввели ограничения против российсого госдолга, запретив американским финансовым институтам проводить сделки с облигациями федерального займа. Однако Минфин уже принял необходимые меры, чтобы инвесторы могли работать с рублевыми ОФЗ.

Однавременно с этим россиянам запретили держать вклады в банках Евросоюза на сумму свыше ста тысяч евро, в банках Британии – свыше 50 тысяч фунтов. Кроме того, европейские депозитарии ограничены в работе с отечественными инвесторами.

Ведущие российские банки попали под серьезные санкции. Так, долларовые активы ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка и "Открытия" оказались заблокированы. Также их карты не смогут работать с платежными системами Apple Pay и Google Pay. Более мягкие ограничения введены против Сбербанка и его европейских "дочек". Под секторальные санкции также попали МКБ, РСХБ, Альфа-банк и Газпромбанк.

Чтобы Центробанк якобы не смог повлиять на ситуацию с санкциями, против него также ввели ограничения. Евросоюз и Великобритания решили заморозить международные валютные и золотые резервы ЦБ. Естественно, и к этому шагу Банк России был готов. Кроме того, ряд отечественных банков могут лишиться возможности работать с международной платежной ситемой SWIFT. При этом ограничения не коснутся всей страны.

Политические меры

Персональные ограничения введены против политического руководства страны, а также против бизнесменов и руководителей крупных предприятий. Под санкции попали президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Предполагается, что западные активы политиков должны быть заморожены, однако очевидно, что их попросту не существует. Всего в санкционный список ЕС включены 98 физических лиц. Кроме того, под ограничения попали 351 депутат Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР.

Кстати, позиция западного экспертоного сообщества зачастую расходится с мнением недальновидных политиков. Так, ранее в США заявили, что Путин принял рациональное решение, начав военную спецоперацию на Украине.