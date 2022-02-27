Автором инициативы выступила Чехия

Решение российского лидера Владимира Путина прийти на выручку молодым республикам Донбасса привело в настоящее бешенство "просвещенное" европейское сообщество. Коллективный Запад со всех сторон пытается обложить нашу страну санкциями. Так, стало известно, что Прага планирует выступить с предложением лишить российских граждан возможности оформлять шенгенские визы.



Соответствующее недружественное предложение должно прозвучать во время встречи руководителей министерств внутренних дел Европейского союза. Чешская сторона считает, что "справедливым" наказанием для вступившейся за Донбасс Москвы будет полная приостановка выдачи шенгенских виз российским гражданам.