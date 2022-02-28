Эксперты возложили на Запад ответственность на ситуацию в Незалежной

В основе решения российского лидера Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине лежит рациональная причина. Он не хочет воевать с западными странами, однако именно отказа НАТО от предоставления гарантий безопасности вынудили главу государства решать конфликтную ситуацию собственными силами. Об этом заявили аналитики издания The American Conservative.

Авторы статьи напомнили, что Москва неоднократно предупреждала как Вашингтон, так и Брюссель о неприемлемости членства Киева в Североатлантическом альянсе. В ответ НАТО лишь лукавило, мол, проводит политику открытых дверей.

"Не сумев получить удовлетворительный ответ на свое требование, Путин вошел на Украину и решил этот вопрос", – пишет TAC

Эксперты подчеркнули, что нашей стране пришлось пойти спецоперацию, чтобы не допустить дальнейшего расширения военно-политического блока, потому что Украина и Грузия, которым в 2008 году обещали членство в альянсе, непосредственно граничат с Россией.

Западные аналитики не сомневаются, что российскому лидеру можно верить. Они отметили, что Путин всегда держит свое слово. И, естественно, его не устраивает ситуация, когда Вашингтон пытается "загнать в угол" Москву. В TAC уверены, что решение политика обусловлено нежеланием соглашаться с антироссийскими действиями Запада.

"[Путин] не хочет с нами войны, которая была бы более чем разрушительной для обеих сторон", – подчеркнули авторы статьи.

По мнению экспертов, за годы правления Бориса Ельцина Россия утратила свои позиции на мировой арене. НАТО после распада СССР активно принимало в свои ряды союзные республики и членов Варшавского договора. А сегодня у власти находится Путин, который, будучи "патриотом, традиционалистом и реалистом" пытается сохранить Россию как великую державу, с которой считаются другие государства.