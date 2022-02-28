Москвичи откликнулись на сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Москвичи откликнулись на сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР
Фото: АГН «Москва» / Александр Авилов
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Неравнодушные горожане уже принесли более 200 тысяч разных товаров, около 30 тонн продуктов и свыше семи тысяч литров воды

Москвичи активно откликнулись на акцию #Москвапомогает по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Первый грузовик с продуктами, вещами, игрушками уже отправлен в Воронежскую область.

Эвакуация жителей Донбасса была объявлена 18 февраля в связи с активизацией боевых действий украинских силовиков против ДНР и ЛНР. На сегодняшний день в Россию прибыли более 127 тысяч беженцев, среди которых более 80 тысяч - это граждане Украины, передает Общественная служба новостей

Чтобы помочь людям, вынужденным покинуть свои дома с минимумом вещей, в Москве по поручению мэра Сергея Собянина объявлена акция по сбору гуманитарной помощи. Принести продукты, вещи, предметы личной гигиены, канцтовары, игрушки, корм для животных можно в ресурсный центр "Мосволонтер" или другие пункты, адреса которых можно посмотреть на сайте "Душевная Москва".

Сбор помощи проходит ежедневно с 10:00 до 19:00. На данный момент неравнодушные горожане уже принесли более 200 тысяч разных товаров, около 30 тонн продуктов и свыше семи тысяч литров воды.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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