Сбор предметов первой необходимости продолжается

Жители столицы собрали более 23 тонн различных товаров и двух тонн продуктов в качестве помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Чаще всего москвичи приносили пропитание, на втором месте – средства для личной гигиены. Также люди несут предметы одежды, обувь, книги и различные детские принадлежности: от детвкого питания, до канцелярских товаров.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова поблагодарила жителей столицы за их неравнодушие.

"Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары", – отметила она.

По ее словам, многие приходят на помощь к беженцам целыми семьяи. Так, один мужчина вместе с дочерью за раз привез около 10 кг продуктов и прочих вещей.

Пункты приема помощи для беженцев Донбасса в Москве будут работать ежедневно. Принести продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости можно в штаб "Мосволонтера" по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1 с 10 утра до 7 вечера.