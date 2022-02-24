Москвичи передали более 23 тысяч товаров и свыше двух тонн продуктов для беженцев

Москвичи передали более 23 тысяч товаров и свыше двух тонн продуктов для беженцев
Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Сбор предметов первой необходимости продолжается

Жители столицы собрали более 23 тонн различных товаров и двух тонн продуктов в качестве помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Чаще всего москвичи приносили пропитание, на втором месте – средства для личной гигиены. Также люди несут предметы одежды, обувь, книги и различные детские принадлежности: от детвкого питания, до канцелярских товаров. 

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова поблагодарила жителей столицы за их неравнодушие. 

"Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары", – отметила она.

По ее словам, многие приходят на помощь к беженцам целыми семьяи. Так, один мужчина вместе с дочерью за раз привез около 10 кг продуктов и прочих вещей. 

Пункты приема помощи для беженцев Донбасса в Москве будут работать ежедневно. Принести продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости можно в штаб "Мосволонтера" по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1 с 10 утра до 7 вечера. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы
Роман ИГНАТОВ
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