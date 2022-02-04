В Москве начался набор в команду медиаволонтеров

В прошлом году добровольцы помогли осветить более 35 социально значимых мероприятий

Волонтерское движение Москвы ширится с каждым годом. Среди них есть и особая команда медиаволонтеров. Это люди, которые помогают добровольцам, благотворительным и некоммерческим организациям рассказывать об их проектах. Сейчас ресурсный центр "Мосволонтер" объявляет дополнительный набор желающих в медиакоманду.

В настоящее время в команде более 100 человек, из которых около трети – активные пенсионеры, готовые получать новые знания и навыки наравне с молодежью. В 2021 году они участвовали в 35 столичных мероприятиях, делали фото– и видеорепортажи во время проведения благотворительных и социально значимых акций.

"В 2021 году команда медиаволонтеров Москвы более 970 часов помогала на различных мероприятиях. За это время было сделано свыше 5,8 тыс. фотографий, снято более 150 видео",

– рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Сейчас команда расширяется. Жители столицы, умеющие фотографировать, снимать и монтировать видео, писать тексты и желающие совершенствовать эти навыки могут заполнить заявку и попробовать себя в качестве медиаволонтера. Помимо участия в мероприятиях, они смогут посещать профильные мастер-классы с участием экспертов.

Ранее сообщалось, что более 3500 московских волонтеров присоединились к акции #МыВместе.