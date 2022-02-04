В Москве начался набор в команду медиаволонтеров

В Москве начался набор в команду медиаволонтеров
Фото: www.mos.ru
В прошлом году добровольцы помогли осветить более 35 социально значимых мероприятий

Волонтерское движение Москвы ширится с каждым годом. Среди них есть и особая команда медиаволонтеров. Это люди, которые помогают добровольцам, благотворительным и некоммерческим организациям рассказывать об их проектах. Сейчас ресурсный центр "Мосволонтер" объявляет дополнительный набор желающих в медиакоманду.

В настоящее время в команде более 100 человек, из которых около трети – активные пенсионеры, готовые получать новые знания и навыки наравне с молодежью. В 2021 году они участвовали в 35 столичных мероприятиях, делали фото– и видеорепортажи во время проведения благотворительных и социально значимых акций.

"В 2021 году команда медиаволонтеров Москвы более 970 часов помогала на различных мероприятиях. За это время было сделано свыше 5,8 тыс. фотографий, снято более 150 видео",

– рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Сейчас команда расширяется. Жители столицы, умеющие фотографировать, снимать и монтировать видео, писать тексты и желающие совершенствовать эти навыки могут заполнить заявку и попробовать себя в качестве медиаволонтера. Помимо участия в мероприятиях, они смогут посещать профильные мастер-классы с участием экспертов. 

Ранее сообщалось, что более 3500 московских волонтеров присоединились к акции #МыВместе.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей