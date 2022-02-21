В Москве открыли 12 спецпунктов

В ресурсном центре "Мосволонтер" по поручению столичного мэра Сергея Собянина начали сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Желающие помочь могут приносить с собой продукты питания, посуду, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Детям нужна помощь в виде игрушек, канцелярских принадлежностей и книг.

Пункты такжебудут принимать воду в бутылках любого объема, сухое детское питание, чай, крупы, сахар, одноразовую посуду, полотенца, подушки, простыни, одеяла.

Принесенные предметы должны быть новыми, в отдельных упаковках, а продукты – с действительным сроком годности и длительным сроком хранения.

Штаб будет работать ежедневно с 10 утра до 19 вечера по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО.