В Москве начался сбор гуманитарной помощи для беженцев

В Москве начался сбор гуманитарной помощи для беженцев
Фото Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
В Москве открыли 12 спецпунктов

В ресурсном центре "Мосволонтер" по поручению столичного мэра Сергея Собянина начали сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса.  Желающие помочь могут приносить с собой продукты питания, посуду, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Детям нужна помощь в виде игрушек, канцелярских принадлежностей и книг. 

Пункты такжебудут принимать воду в бутылках любого объема, сухое детское питание, чай, крупы, сахар, одноразовую посуду, полотенца, подушки, простыни, одеяла. 

Принесенные предметы должны быть новыми, в отдельных упаковках, а продукты – с действительным сроком годности и длительным сроком хранения. 

Штаб будет работать ежедневно с 10 утра до 19 вечера по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Также места сбора открыты в 11 коворкинг-центрах НКО.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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