Чем Россия может ответить на меры Запада против Центробанка: пояснил эксперт

Чем Россия может ответить на меры Запада против Центробанка: пояснил эксперт
Фото: Stefan Sauer/dpa/GLOBAL LOOK press
Лишив Европу газа и пшеницы, Москва вызовет промышленный и продовольственный кризис

Решение заблокировать активы Банка России – это высший уровень санкций. Дальше Западу двигаться некуда. На это указывает экономический обозреватель Алексей Иванов.

Ранее в Белом доме сообщили, что Еврокомиссия, Франция, Италия, ФРГ, Великобритания, США и Канада договорились ввести ограничения, которые "не позволят Центробанку РФ использовать свои международные резервы". В России дали понять, что были готовы к такому развитию событий:

"Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора",

говорится в пресс-релизе ЦБ РФ от 27 февраля.

Что касается ответа Москвы, то она может принять меры, которые нанесут убийственный удар по Европе: в первую очередь, остановить поставки газа, нефти, угля и минеральных удобрений странам, которые присоединятся к антироссийским санкциям.

"Последствием будет остановка промышленных предприятий в Европе, шоковый рост инфляции по всему миру",

– пишет Иванов в своем телеграм-канале. Он напоминает, что Германия, например, получает 50% газа по трубопроводам из РФ, при этом собственных СПГ-терминалов у нее нет.

По мнению экономического эксперта, теперь многое будет зависеть от позиции, которую займут арабские страны и Китай. Последний, кстати, уже отменил все ограничения на импорт пшеницы из России. А вот на Украине посевная под угрозой срыва, что грозит голодом не только ей, но и европейским странам, обычно покупающим зерно у Киева.  

"Перенаправление критического экспорта в Китай – это удушающий прием",

– считает Алексей Иванов.

Ранее страны Запада договорились отключить от SWIFT часть крупных российских банков. Чем это грозит россиянам и какие есть аналоги платежной системы – в материале "Утра".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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