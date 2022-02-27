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В штаб-квартире SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) готовы в любой момент отключить банки России от обслуживания. Ждут только распоряжения из Брюсселя. Об этом заявили в организации.
"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их",
– приводит Reuters сообщение представителей SWIFT.
О том, что западные лидеры договорились об отстранении российских банков от базирующегося в Бельгии международного финансового объединения, сообщили в ФРГ. Пока речь о банках, против которых введены санкции США и ЕС, – это ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Открытие" и Новикомбанк. Однако этот список может быть расширен.
"При необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы платежных услуг SWIFT",
– заявили в правительстве Германии.
Отключение от SWIFT не скажется на расчетах внутри страны, но затруднит финансовые контакты за рубежом:
Впрочем, как пояснил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин, вместо SWIFT банки смогут воспользоваться другими способами подтверждения платежей, например, по факсу или телефонному звонку. Это сильно замедлит процесс, но является альтернативой.
О том, что РФ могут отключить от SWIFT в качестве меры давления, было известно заранее. Как может ответить Москва, рассуждают американские специалисты.
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