Альтернативные пути подтверждения переводов есть, но они требуют больше времени

В штаб-квартире SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) готовы в любой момент отключить банки России от обслуживания. Ждут только распоряжения из Брюсселя. Об этом заявили в организации.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их",

– приводит Reuters сообщение представителей SWIFT.

О том, что западные лидеры договорились об отстранении российских банков от базирующегося в Бельгии международного финансового объединения, сообщили в ФРГ. Пока речь о банках, против которых введены санкции США и ЕС, – это ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Открытие" и Новикомбанк. Однако этот список может быть расширен.

"При необходимости и другие российские банки будут исключены из международной системы платежных услуг SWIFT",

– заявили в правительстве Германии.

Чем грозит отключение от международной системы межбанковских коммуникаций

Отключение от SWIFT не скажется на расчетах внутри страны, но затруднит финансовые контакты за рубежом:

россияне смогут по-прежнему пользоваться картами Visa и Mastercard внутри страны, в том числе оплачивать покупки и снимать наличные. За границей карты банков, попавших под санкции, могут не работать;

клиенты отключенных банков не смогут оплачивать покупки в зарубежных интернет-магазинах;

переводить деньги получателям в других странах станет сложнее и дороже;

бизнес лишится возможности рассчитываться с зарубежными поставщиками, могут возникнуть перебои с импортными товарами и комплектующими, что грозит дефицитом и повышением цен в РФ, пишет "Фонтанка".

Впрочем, как пояснил РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин, вместо SWIFT банки смогут воспользоваться другими способами подтверждения платежей, например, по факсу или телефонному звонку. Это сильно замедлит процесс, но является альтернативой.

О том, что РФ могут отключить от SWIFT в качестве меры давления, было известно заранее. Как может ответить Москва, рассуждают американские специалисты.