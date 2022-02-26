Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Западные СМИ сообщают, что решение об отключении нашей страны от SWIFT примут буквально на днях. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на неназванный источник в одном из центральных банков еврозоны. Точную дату при этом он не озвучил.
В ответ на признание Россией ЛДНР Запад ввел новые санкции. Под ограничения попали несколько российских банков, в их числе оказался и Сбер. Не утихают и сообщения о том, что нашу страну могут отключить от SWIFT в качестве дополнительных рестрикций.
Напомним, что в России уже создан свой аналог SWIFT. Запад же пока опасается идти на крайние меры. Как неоднократно заявляли эксперты, зарубежные страны в полной мере ощутят на себе последствия отключения РФ от SWIFT.
Ранее стало известно, что Штаты и ЕС ввели санкции против российского лидера Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и премьера Михаила Мишустина.
Последние новости Украины и России на 26 февраля читайте онлайн в нашей трансляции.
Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине
Освободить от украинских войск смогли сразу несколько населенных пунктов