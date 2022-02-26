"Это вопрос времени": СМИ назвали сроки решения об отключении России от SWIFT

"Это вопрос времени": СМИ назвали сроки решения об отключении России от SWIFT
Фото: pixabay.com
Источник заявил, что это произойдет в ближайшие несколько дней

Западные СМИ сообщают, что решение об отключении нашей страны от SWIFT примут буквально на днях. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на неназванный источник в одном из центральных банков еврозоны. Точную дату при этом он не озвучил.

В ответ на признание Россией ЛДНР Запад ввел новые санкции. Под ограничения попали несколько российских банков, в их числе оказался и Сбер. Не утихают и сообщения о том, что нашу страну могут отключить от SWIFT в качестве дополнительных рестрикций.

Напомним, что в России уже создан свой аналог SWIFT. Запад же пока опасается идти на крайние меры. Как неоднократно заявляли эксперты, зарубежные страны в полной мере ощутят на себе последствия отключения РФ от SWIFT.

Ранее стало известно, что Штаты и ЕС ввели санкции против российского лидера Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и премьера Михаила Мишустина.

Последние новости Украины и России на 26 февраля читайте онлайн в нашей трансляции.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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