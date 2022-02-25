Путин и Лавров попадут в черный список Евросоюза - СМИ

Путин и Лавров попадут в черный список Евросоюза - СМИ
Фото: Daniel Kalker / dpa / www.globallookpress.com
Лидеру РФ и шефу отечественной дипломатии позволят совершать поездки в страны союза

Евросоюз собрался наложить санкции на президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

"ЕС планирует заморозить активы Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, который продвигают в пятницу", – следует из публикации.

Главы МИД стран-участниц ЕС планируют утвердить сегодня днем пакет рестрикций, а также ряд ограничительных мер против российских банков и промышленности, отметили источники.

При этом подчеркивается, что на Путина и Лаврова не будет распространяться запрет на поездки в соответствии с данными персональными санкциями, что говорит о готовности коллективного Брюсселя оставить открытыми "символические дипломатические возможности".

Этот вопрос обсуждался лидерами поздно вечером в четверг, 24 февраля, и многие из них высказались за такую идею.

Напомним, 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В первый же день в результате точечных ударов подразделений Минобороны РФ по всей Украине из строя выведены 74 наземных объекта ВСУ, в том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук – М1". Также сбиты украинский боевой вертолет и 4 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2".

Сразу же после начала спецоперации западные страны стали вводить очередные антироссийские санкции. В частности, о новых ограничениях сообщила Великобритания – ее рестрикции касаются авиакомпании "Аэрофлот" и банка ВТБ. Свою порционную дубину объявили и США. Их ограничительные меры коснулись топовых банковских гигантов России.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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