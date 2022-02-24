Американский президент готовится к введению санкций

Глава США Джо Байден выступает с обращением в связи с военными действиями России в Украине. Он заявил, что Москва "отвергла все попытки" США по разрешению ее озабоченностей в сфере безопасности.

"Сегодня я санкционирую новые санкции и экспортные ограничения против России", – объявил он.

По мнению американского президента, военная операция на Украине является нарушением международного права. Поэтому Россию следует ограничить в возможности использовать доллары, фунты, йены в бизнес-операциях.

Байден заявил, что Штаты вводят санкции "против крупнейшего банка России" и ВТБ. Также они коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний и космической программы.

"Мы подорвём их возможность конкурировать экономически с другими странами", – заявил он.

Он отметил, что страны G7 договорились ограничить импорт высокотехнологической продукции в Россию на 50%.

Вашингтон уже наладил связь с крупнейшими поставщиками энергоносителей, чтобы избежать перебоев на мировом рынке из-за отказа использовать российские ресурсы странами Запада. Правительство США, в свю очередь, будет готово вывести нефть из резервов на рынки для снижения цен.

"Нефтяные компании США не должны пользоваться моментом и задирать цены", – указал глава США.

При этом американские войска участвовать в конфликте на Украине не будут. Вместо этого США собираются усиливать восточный фланг – дополнительные войска будут отправлены в Эстонию, Румынию, Польшу, Литву и Германию.

По словам американского лидера, принятые меры будут сопоставими с отключением страны от SWIFT, но пока делать этого не будут – этого не хочет Европа. Байден заявил, что если Россия предпримет кибератаки на США, то отвечать придется еще жестче.

"Санкции на банки имеют больше последствий, чем отключение России от SWIFT", – пояснил президент.

Глава США считает, что в кризисе вокруг Украины Путин преследует едиинственную цель – восстановить СССР. Разговоров с российским лидером на фоне эскалации он не планирует, а вот вероятность введения персональных санкций в отношении главы России остается.

Байден заявил, что если Москва выйдет за пределы украинской территории и атакует соседние страны, то НАТО встанет на их защиту.

Американский президент завершил свое выступление, удалившись с трибуны под крики журналистов – отвечать ни на один вопрос он не стал.