Москву хотят отлучить от участия в "Евровидении", запретить в РФ все международные соревнования и заморозить активы граждан страны в ЕС

Европейцы придумывают все больше "болезненных" санкций против России из-за проводимой ею на Украине спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Однако каждая из них выглядит еще более абсурдней, чем предыдущие.

Так, сегодня депутат парламента Греции, бывший глава МИД республики Йоргос Катрунгалос инициировал процедуру приостановления членства или исключения России из ПАСЕ. Той самой организации, которая все сделала, чтобы вернуть нашу делегацию после того, как она самоустранилась и прекратила платить взносы из-за лишения ее права голоса в 2015 г. вследствие присоединения Крыма к РФ.

Чехия решила перенять дурной пример с Великобритании и захотела закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом на пресс-конференции уведомил премьер Петр Фиала в пятницу, 25 февраля.

"Минтранс республики сегодня примет решение о закрытии воздушного пространства республики для некоторых российских авиакомпаний. Решение будет приниматься в сотрудничестве с Польше", – цитирует РИА "Новости" чеха.

В свою очередь, пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что запрет для наших авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве начнет действовать уже с полуночи. По его словам, власти примут соответствующие нормативные акты немедленно.

Stosowne przepisy są niezwłocznie procedowane. Zakaz będzie obowiązywał od północy. https://t.co/6IOxDqmvMA — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 25, 2022

Вероятно, в Праге и Варшаве тоже набрались мужества, а и в Лондоне, и собрались летать в облет неба России.

С неожиданным требованием выступил финский вещатель YLE, который призвал отстранить Россию от участия в песенном конкурсе "Евровидения" из-за Украины. Такую же инициативу выдвинули накануне и в Швеции.

"YLE не отправит участника на "Евровидение", если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из участия в "Евровидении" в Турине, Италия, в мае", – говорится в сообщении.

В свете вчерашнего демарша американцев, отменивших выступления российских музыкантов – дирижера Валерия Георгиева и пианиста Дениса Мацуева – в Нью-Йорке, удивляться давлению на наших звезд культуры и спорта не стоит.

Свое отдельное слово в игре "кто накажет Россию больнее" продолжают говорить и в Германии. Блокировки или уничтожения (кто их этих немцев поймет) "Северного потока-2" им мало, в Берлине захотели заморозить активы россиян в размере €25 млрд. Как пишет издание Spiegel, среди активов – доли в предприятиях, ценные бумаги, банковские вклады.

Отмечается, что за 2019 год российские компании и частные лица вложили в ФРГ €8,9 млрд в качестве прямых инвестиций. Среди известных инвесторов назван "Газпром". Ну, Германии не впервой отбирать чужое.

Свое веское слово "изобразила" и подконтрольная Вашингтону МОК. Исполком "уважаемой" организации, действующей под эгидой лозунга "О, спорт! Ты – мир!", призвал все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, которые запланированы в России и Белоруссии – "за нарушение олимпийского перемирия". Почему не наказана Украина, не уточняется.

Напомним, ранее сегодня стало известно о намерениях ЕС впервые наложить санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

