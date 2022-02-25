Концерты российских звезд отменили в США

Объяснений такому решению не приводится

В Нью-Йорке отменились выступления российских музыкантов – дирижера Валерия Георгиева и пианиста Дениса Мацуева. Концерты пройдут с 25 по 27 февраля. 

Валерий Георгиев должен был три дня дирижировать Венским филармоническим оркестром в Карнеги-холл, однако они совместно объявили, что во всех трех концертах российского дирижера заменит Янник Незе-Сеген из Канады. Помимо этого, они объявили о том, что пианист Денис Мацуев также не будет выступать. 

Никаких объяснений такому решению не дается. В объявлении лишь написано, что программа останется неизменной. 

Напомним, что ранее американский президент Джо Байден выступил с обращением и заявил, что вводит против России новый пакет санкций и ограничения по экспорту. 

Источник: Carnegie Hall ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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