США готовы к столкновению с Россией: Байден назвал главное условие

США готовы к столкновению с Россией: Байден назвал главное условие
Джо Байден. Фото: CNP / AdMedia / www.globallookpress.com
Военных США он решил перебросить в Европу

Во время объявления новых санкций против России из-за военной операции на Украине американский президент Джо Байден заявил, что США усилят военное присутствие на восточном фланге. При этом он указал, что Вашингтон готов к военной конфронтации с Москвой, но при одном условии.

Байден пояснил, что пока российские войска находятся на территории Украины, вмешиваться военные США в конфликт не собираются. Однако в случае, если они выйдут за украинские пределы, нацелившись на соседние страны, то Вашингтон вынужден будет ответить. 

"Если Россия атакует какую-либо страну НАТО, выйдя за пределы Украины, США будут готовы вступить в боевые действия", – заявил он.

Сейчас же главнокомандующий поручил усилить присутствие американских солдат в Германии – для "сдерживания российской агрессии" туда перебросят 7 тысяч военных. Также усилят защиту Эстонии, Румынии, Польши и Литвы.

Полное выступление Джо Байдена – в материале "Утра". 

Источник: The Washington Post
Роман ИГНАТОВ
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