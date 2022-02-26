Теперь стране никто не станет диктовать политический курс, считает политик

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, комментируя решение о приостановке членства России в составе Совета Европы и ПАСЕ, что у Москвы появился повод захлопнуть дверь и забыть о "бессмысленных богадельнях".

По мнению экс-главы правительства РФ, у Кремля появился хороший повод для восстановления важнейших институтов на законодательном уровне, включая смертную казнь для опаснейших преступников.

Все введенные коллективным Западом запреты, считает зампред Совета безопасности, никак не повлияют на ситуацию – об этом прекрасно известно и Госдепартаменту Соединенных Штатов. Спецоперация на Украине будет проведена в полном объеме.

Что касается санкций, считает Медведев, то они теперь фиктивны. Подобные ограничения свидетельствуют о том, что Запад политически не способен повлиять на курс России.

Санкционные меры, добавил зампред Совбеза, станут отличным поводом пересмотреть отношения с партнерами – вплоть до сворачивания диалога о стратегической стабильности. Даже СНВ-3 в текущих условиях вряд ли имеет какую-то пользу – учитывая то, что со стороны Штатов он подписан "подсанкционными лицами"

"Да и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику", – высказался Медведев.

Слова политика прокомментировал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, заявивший, что мораторий на высшую исполнительную меру ввел Конституционный суд, решение которого не может преодолеть ни один орган власти.