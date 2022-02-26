Людей с иностранным гражданством могут лишить имущества в России

Людей с иностранным гражданством могут лишить имущества в России
Фото: dirk enters/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Такую меру предложил Медведев в ответ на санкции Запада

Россия готовит симметричный ответ на аресты российской собственности за рубежом. Запугать нас Западу, как отметил Медведев, нас не получится. 

Он заявил, что Россия, в свою очередь, может инициировать арест средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. В первых рядах окажутся те, кто имеет регистрацию в США и государствах Евросоюза. 

Медведев допустил, что, помимо этого, может начаться национализация имущества тех лиц, которые имеют заграничную регистрацию. 

"Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается", – анонсировал он.

Также, по его словам, Москве следует кардинально пересмотреть большинство договоров со странами Запада. Он не исключил полного разрыва ряда дипломатических отношений и введения в России смертной казни.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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