Почему Абрамович избежал санкций

Почему Абрамович избежал санкций
Роман Абрамович. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Причину назвали зарубежные СМИ

Лондон, как отмечают западные журналисты, не внес бизнесмена Романа Абрамовича в последний список санкций. Причина оказалась проста – британское правительство не хочет терять деньги и настраивать против себя футбольных фанатов.

Дело в том, что Абрамовичу с 2003 года принадлежит клуб "Челси", и в случае санкций против него он может потребовать возврата полутора миллиардов фунтов стерлингов. Кредит на такую сумму бизнесмен выделил клубу. Об этом ранее сообщали источники. Если он захочет вернуть деньги, "Челси" будет разорен.

В случае, если Абрамович попадет под санкции, он обвинит Лондон в уничтожении футбольного клуба.

"Наше популистское правительство не захочет восстанавливать против себя футбольных фанатов", - пишет The Daily Mail.

Ранее стало известно, что Абрамович получил гражданство Португалии.

Против России вводят новые санкции на фоне спецоперации на Украине. Одной из жестких мер против нашей страны может стать отключение от SWIFT. Зарубежные СМИ со ссылкой на неназванный источник пишут, что решение примут в течение нескольких дней.

Источник: The Daily Mail ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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