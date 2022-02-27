Россия может нанести "унизительный удар" по Западу – американское СМИ

Россия может нанести "унизительный удар" по Западу – американское СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва хочет отомстить за дурное отношение

Американские журналисты спрогнозировали, как завершится военная спецоперация России на Украине. В материале Newsweek говорится, что президент РФ Владимир Путин "никогда не проигрывал войны".

По мнению авторов статьи, Москва намерена "обезглавить" правительство Украины, действующее по указке Запада. СМИ, ссылаясь на источники в разведке США, пишет, что в ближайшее время в Незалежной могут сформировать новое правительство, которое будет дружественно настроено по отношению к России.

В случае, если переговоры России и Украины состоятся, российские войска выведут с территории страны. Такие события нанесут по западным странам "унизительный удар". При этом в статье отмечается, что в свете последних событий Киеву не видать вступления в НАТО. Военная спецоперация – это некий знак для других постсоветских государств: такие же последствия могут ждать и их, если они развернутся к Западу.

Американские журналисты не удержались от соблазна повторить мантру о том, что Путин якобы намерен создать "новую Российскую империю". В материале также говорится о том, что Москва хочет отомстить западным странам за дурное отношение.

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Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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