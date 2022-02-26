Подразделения вошли в город, не встречая сопротивления

Российские военные вошли в украинский Мелитополь в пятницу, 25 февраля. Наши бойцы не встретили никакого сопротивления от населения города. Такую информацию публикует Министерство обороны Российской Федерации.



Сообщается, что российские военнослужащие вошли в город в пятницу вечером после того, как осуществили успешную высадку десантных войск в районе Азовского.

Мелитопольцы радостно поприветствовали наших военнослужащих. Отмечается, что местные жители старшего поколения встречали российские войска с красными флагами.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция, которую наши войска проводят на территории украинского государства, поставила своей целью демилитаризацию и денацификацию Незалежной.

Президент России констатировал, что власть в Киеве взяли "наркоманы и нацисты", которые должны поплатиться за свои грехи перед населением страны. Также главнокомандующий нашего государства призвал украинских военных взять власть в свои руки и начать конструктивные переговоры с Москвой.