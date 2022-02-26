Освободить от украинских войск смогли сразу несколько населенных пунктов

Минобороны России сделало ряд важных заявлений по ситуации со спецоперацией на Украине. Так, по данным на 26 февраля, войскам ЛНР при содействии российских военных удалось завладеть Бахмутовкой и Гречишкино.

Ночью российский десант высадился в районе Азовского моря и без сопротивления со стороны ВСУ вошел Мелитополь. Часть пожилого населения встречала бойцов с красными флагами.

Согласно утренней сводке, всего российскими ВС за минувшие сутки был поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продолжают развивать успех наступления", – отметил он.

В течение всей ночи военные наносили удары высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет. На земле националистические батальоны перешли в отступление, взрывая за собой электроподстанции и мосты через реки. На воде военно-морской флот РФ уничтожил восемь военных катеров украинских ВМС.

По словам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, войска ДНР взяли под свой контроль населённые пункты Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении.